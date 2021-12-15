Мурашко заявил, что 3,9% привитых заболевают коронавирусом

Среди вакцинированных от коронавируса заболевают только 3,9% россиян. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, кто заболевают», — цитирует его РИА Новости.

Мурашко отметил, что лишь 1,7% привитых поступают на лечение в медицинские учреждения.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране на 14 декабря составил 56,1%.

Ранее она заявила, что полную вакцинацию в России прошли 68,8 млн человек.