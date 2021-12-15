В ОНК рассказали о планах заключённых СИЗО «Лефортово» отметить Новый год

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RT
Арестованный по обвинению в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов получил в СИЗО «Лефортово» 122 письма от родственников и друзей, ранее задержанных следователем для цензуры. Об этом RT сообщил посетивший Сафронова в изоляторе член ОНК Москвы Александр Хуруджи.
В ОНК рассказали о планах заключённых СИЗО «Лефортово» отметить Новый год
  • РИА Новости

По словам правозащитника, получение писем стало настоящим подарком к Новому году для Ивана Сафронова

Хуруджи рассказал о новогодних планах Сафронова, а также других заключённых этого следственного изолятора — бывшего заместителя главы ФСИН Валерия Максименко и экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. 

Так, Сафронов, по словам собеседника RT, собирается отметить Новый год селёдкой под шубой.

«Оливье тут приготовить не получится — яйца в передачах не пропускают и в тюремном ларьке их нет», — процитировал Сафронова правозащитник. 

Он добавил, что в Новый год Иван собирается смотреть по телевизору комедию «Ёлки», а также советские комедии. Сафронов сообщил ОНК, что на здоровье не жалуется, читает «Камо грядеши» Генриха Сенкевича и периодические издания. 

Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, признался членам ОНК, что готовить не умеет. 

«На прошлый Новый год нам тут дали по праздничной котлете, такой вкусной, и я тогда подумал: «Это счастье!» — поделился с правозащитниками Максименко. 

Обвиняемый в получении взятки на сумму 1,5 млрд рублей экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, ранее уже осуждённый по первому делу о взятках на 12,5 года лишения свободы, в праздник ограничится просмотром телевизора.

«Посмотрю и лягу спать. Тем более что в камере я сижу один. А утром встану и сделаю зарядку», — привёл его слова Александр Хуруджи.

Захарченко в беседе с членами ОНК посетовал на то, что, в отличие от других столичных СИЗО, в «Лефортово» невозможно заказывать продукты через интернет-магазин ФСИН, при этом ассортимент тюремного ларька скудный, а каши назвал «высокомолекулярными блюдами», поскольку в них часто попадается шелуха.

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