Под наблюдением медиков в России находятся более 700 тысяч пациентов с COVID-19

В России медики наблюдают за состоянием более 700 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем», — цитирует министра РИА Новости.

Он напомнил, что на пике заболеваемости в России под наблюдением врачей состояли более 1,3 млн пациентов.

По словам Мурашко, те граждане, которые прошли вакцинацию или ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации.

По последним данным, среди привитых заболевают коронавирусом около 3,9% и лишь 1,7% вакцинированных поступают на лечение в медицинские учреждения.