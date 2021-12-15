Под наблюдением медиков в России находятся более 700 тысяч пациентов с COVID-19
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«Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем», — цитирует министра РИА Новости.
Он напомнил, что на пике заболеваемости в России под наблюдением врачей состояли более 1,3 млн пациентов.
По словам Мурашко, те граждане, которые прошли вакцинацию или ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации.
По последним данным, среди привитых заболевают коронавирусом около 3,9% и лишь 1,7% вакцинированных поступают на лечение в медицинские учреждения.