Под наблюдением медиков в России находятся более 700 тысяч пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В России медики наблюдают за состоянием более 700 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Под наблюдением медиков в России находятся более 700 тысяч пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем», — цитирует министра РИА Новости.

Он напомнил, что на пике заболеваемости в России под наблюдением врачей состояли более 1,3 млн пациентов.

По словам Мурашко, те граждане, которые прошли вакцинацию или ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации.

По последним данным, среди привитых заболевают коронавирусом около 3,9% и лишь 1,7% вакцинированных поступают на лечение в медицинские учреждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить