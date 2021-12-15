Фрегат «Маршал Шапошников» поразил в Японском море подводную цель комплексом «Ответ»

Ракета новейшего противолодочного комплекса «Ответ», установленная на фрегате «Маршал Шапошников», успешно поразила учебную мишень в Японском море, сообщили в Минобороны России.

«Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Для запуска новых ракет используются пусковые установки, на которых применяют ракеты «Оникс» и «Калибр».

На прошлой неделе фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота вышли в Японское море для проведения мероприятий боевой подготовки.