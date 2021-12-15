Фрегат «Маршал Шапошников» поразил в Японском море подводную цель комплексом «Ответ»
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«Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Для запуска новых ракет используются пусковые установки, на которых применяют ракеты «Оникс» и «Калибр».
На прошлой неделе фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота вышли в Японское море для проведения мероприятий боевой подготовки.