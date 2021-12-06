Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море
«В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата «Маршал Шапошников» проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы», — цитирует РИА Новости сообщение ТОФ.
Отмечается, что условная цель будет имитировать корабль противника.
Ранее на полигонах Черноморского флота (ЧФ) в Крыму начались учения с подразделениями морской пехоты.