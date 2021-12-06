Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море

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Фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота вышли в Японское море для проведения мероприятий боевой подготовки.

«В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата «Маршал Шапошников» проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы», — цитирует РИА Новости сообщение ТОФ.

Отмечается, что условная цель будет имитировать корабль противника.

Ранее на полигонах Черноморского флота (ЧФ) в Крыму начались учения с подразделениями морской пехоты.

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