ТАСС: совладелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев задержан

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Один из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев, возглавляющий холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС) задержан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Федяев задержан ночью, (находится. — RT) в изоляторе временного содержания», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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