Психиатр Кекелидзе рассказал об основных проявлениях постковидного синдрома
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«Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принёс... После COVID-19 в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. — RT) неправильно оценивает свои функции», — приводит РБК слова Кекелидзе.
Как отмечает специалист, после заболевания коронавирусом появляется одышка, а также чрезмерная раздражительность.
Кроме того, постковидный синдром может привести к нарушениям памяти различной степени — переболевшие нередко забывают те или иные слова.
Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в лёгкой и бессимптомной форме.