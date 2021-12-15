Психиатр Кекелидзе рассказал об основных проявлениях постковидного синдрома

Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе рассказал об основных проявлениях постковидного синдрома.

«Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принёс... После COVID-19 в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. — RT) неправильно оценивает свои функции», — приводит РБК слова Кекелидзе.

Как отмечает специалист, после заболевания коронавирусом появляется одышка, а также чрезмерная раздражительность.

Кроме того, постковидный синдром может привести к нарушениям памяти различной степени — переболевшие нередко забывают те или иные слова.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в лёгкой и бессимптомной форме.