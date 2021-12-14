Иммунолог Болибок рассказал о возможном вреде от пыли на мишуре и ёлочных игрушках

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о возможном вреде от пыли на мишуре и ёлочных игрушках.
Иммунолог Болибок рассказал о возможном вреде от пыли на мишуре и ёлочных игрушках
  • Pixabay

«Если мишура у вас всё это время просто лежала где-то в шкафу, не в пакете, то она покрылась пылью. И когда вы её достаёте, начинаете чихать», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если не убирать пыль с ёлочных игрушек и мишуры, то она «чисто механически» будет раздражать дыхательные пути, а постоянное механическое раздражение грозит аллергическими реакциями.

«Если вы уже дождались, что у вас появилась аллергия на пыль, то могут быть реакции. Тогда надо принимать средства индивидуальной защиты. Маска очень хорошо защищает от пыли и предотвращает попадание в дыхательные пути», — сказал Болибок.

Он также советует надевать перчатки, чтобы избежать попадания пыли на кожу.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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