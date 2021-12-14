В Удмуртии прививку от гриппа сделали почти 380 тысяч человек

В Удмуртии прививку от гриппа сделали почти 380 тыс. жителей, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Наиболее активно вакцинируются в Глазовском, Завьяловском, Кезском и Воткинском районах.

С 6 по 12 декабря в республике зарегистрировали около 14 тыс. случаев ОРВИ, что на 8% выше эпидпорога.

Также стало известно, что уровень заболеваемости ОРВИ в Калининградской области превысил эпидемиологический порог на 71,2%, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

За неделю медпомощь потребовалась 8750 жителям. На карантин отправлено 56 классов в 24 школах. Приостановлена работа 12 групп в шести детсадах.

Ранее заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра №6 столичного Депздрава Андрей Сыров дал совет по профилактике тромбоза после COVID-19.