Голикова рассказала о защите от подделок ковид-сертификата

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что российский ковид-сертификат защищён от подделок.
Голикова рассказала о защите от подделок ковид-сертификата
  • AP

Она отметила, что в МВД поставили вопрос о необходимости защитить сертификаты от подделок.

«Мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и даёт информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период он получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию о том, когда он получил медотвод, на какой срок или постоянно», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Она также отметила, что ковид-сертификат не содержит информации, нарушающей права граждан с точки зрения публичного доступа.

Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране составляет 56,1%.

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