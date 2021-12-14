Голикова рассказала о защите от подделок ковид-сертификата
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Она отметила, что в МВД поставили вопрос о необходимости защитить сертификаты от подделок.
«Мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и даёт информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период он получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию о том, когда он получил медотвод, на какой срок или постоянно», — приводит ТАСС слова Голиковой.
Она также отметила, что ковид-сертификат не содержит информации, нарушающей права граждан с точки зрения публичного доступа.
Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране составляет 56,1%.