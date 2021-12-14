Путин поручил в новогодние праздники удвоить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в предстоящие новогодние праздники.

Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

Российский лидер напомнил, что в 2021 году в новогодние дни были обеспечены выплаты в двойном размере спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые помогают пациентам с коронавирусом.

«Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Московской области выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году.

Также сайт «Москва 24» информировал, что около 20 тыс. столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги.