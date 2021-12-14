Невролог Суворинова рассказала, как помочь детям справиться с нагрузками во время учёбы

Врач-невролог Наталья Суворинова рассказала, как помочь детям справиться с нагрузками во время учёбы.

В беседе с Pravda.Ru она отметила, что во время отдыха нужно отказаться как от гаджетов, так и от книг.

«Когда ты готовишься, ты не отдыхаешь, надо отдыхать — гулять, дышать, чтобы голова отдыхала. Слушать музыку, да. Наверное, не надо смотреть фильмы, не нужно читать что-то. Компьютерные игры эмоционально очень выматывают», — полагает эксперт.

По её словам, если дети боятся экзаменов, то нужно проговорить с ними все их опасения.

«Хорошо, если он говорит. То есть не держит в себе, а проговаривает свои страхи. Пусть он при этом плачет. Пусть он при этом трясётся. Но если он это выговорит из себя, то это уже хорошо», — пояснила Суворинова.

Ранее психолог доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.