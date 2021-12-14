Регионам поручили усилить эпидемиологические меры по коронавирусу в новогодние праздники

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регионам поручили усилить эпидемиологические меры по коронавирусу в предновогодний период и во время длинных выходных.
Регионам поручили усилить эпидемиологические меры по коронавирусу в новогодние праздники
  • AP

«Поручено регионам усилить контроль за соблюдением ограничительных мер и санитарных требований в местах массового скопления людей, обеспечить готовность к предпраздничным и длительным новогодним каникулам», — заявила она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова уточнила, что власти регионов должны обеспечить необходимые запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, достаточный объём коечного фонда, а также подготовить резерв кислорода.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%.

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