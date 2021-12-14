Голикова заявила, что один больной «омикроном» может инфицировать трёх и более человек

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что один инфицированный штаммом коронавируса «омикрон» может заразить трёх и более человек.
Голикова заявила, что один больной «омикроном» может инфицировать трёх и более человек
  • Reuters

«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом «омикрон» может заразить трёх — трёх с половиной человек», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее сотрудник Роспотребнадзора Камиль Хафизов в стриме RT «Летучка» рассказал о гипотезах происхождения штамма «омикрон» коронавируса.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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