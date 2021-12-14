В Якутии смягчили антикоронавирусные ограничения
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Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно указу, работа предприятий общепита продлевается до полуночи.
Отмечается, что допуск совершеннолетних граждан в детские игровые комнаты и детские развлекательные центры осуществляется при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего, медицинской справки с отрицательным ПЦР-тестом сроком действия не более 72 часов.
Ранее глава Якутии заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике.
По его словам, примерно 61% взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса.