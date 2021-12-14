В Якутии смягчили антикоронавирусные ограничения

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Власти Якутии на фоне уменьшения числа новых случаев коронавирусной инфекции смягчили ограничительные меры: продлили часы работы предприятий общепита, возобновили деятельность детских игровых залов и аттракционов. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев.
В Якутии смягчили антикоронавирусные ограничения
  • © Официальный информационный портал Республики Саха

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно указу, работа предприятий общепита продлевается до полуночи.

Отмечается, что допуск совершеннолетних граждан в детские игровые комнаты и детские развлекательные центры осуществляется при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего, медицинской справки с отрицательным ПЦР-тестом сроком действия не более 72 часов.

Ранее глава Якутии заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике.

По его словам, примерно 61% взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса.

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