Глава Якутии заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в республике

Ситуация с коронавирусом в Якутии улучшается, заявил глава республики Айсен Николаев. Власти видят тенденцию к снижению заболеваемости, а также сокращение смертности от COVID-19.

«Мы сейчас чётко видим тенденцию к снижению заболеваемости — прирост в неделю в среднем 6—7%. Резко упала смертность от коронавируса, за прошедшую неделю — на 7,1%. Уменьшилось и количество госпитализированных», — сказал Николаев в интервью РИА Новости.

В настоящее время в Якутии развёрнуто 2,1 тыс. коек для больных коронавирусом, из них заполнено около 70%, рассказал он.

«Всё это говорит о том, что ситуация не просто стабилизируется, а улучшается», — подчеркнул глава региона.

3 декабря власти Якутии смягчили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.