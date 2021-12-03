В Якутии смягчили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, в соответствии с которым в регионе с 3 декабря смягчены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике за последнее время улучшилась. Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь, в городе Якутске», — заявил Николаев.

Согласно указу, с учетом внедрения системы допуска по QR-кодам предприятия общепита с площадью зала обслуживания более 100 кв. м. смогут работать с 06:00 до 23:00.

К тому же разрешено проведение спортивных мероприятий и соревнований, включённых в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции до 23 января 2022 года.