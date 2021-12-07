Глава Якутии: примерно 61% взрослого населения региона полностью привились от COVID-19

Примерно 61% взрослого населения Якутии полностью привились от коронавируса, сообщил глава региона Айсен Николаев.

«На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 67,6% взрослого населения, второй — порядка 61%», — цитирует РИА Новости Николаева.

Он уточнил, что в республике большой разброс в уровне вакцинации по районам.

По его словам, в некоторых районах привиты более 80% взрослых, но есть районы, где данный показатель чуть более 50%.

Ранее Айсен Николаев заявил, что ситуация с коронавирусом в Якутии улучшается.