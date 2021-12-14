В Москве зарегистрировали более 114 тысяч ипотечных договоров с начала года

Короткая ссылка
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 114 085 ипотечных договоров на рынке жилья с начала 2021 года, что на 25% больше аналогичного показателя 2020-го.
В Москве зарегистрировали более 114 тысяч ипотечных договоров с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в городе регистрируется рекордное число ипотечных договоров. Спрос на жильё также сохраняется на высоком уровне.

«По данным на 9 декабря, доля Москвы составляет 25,7% от общей суммы кредитов, выданных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объём выданных на эту дату кредитов составил 508,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 88,9%», — добавил Ефимов.

По его словам, за 11 месяцев 2021 года заключено 40,5 тыс. договоров льготной ипотеки, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков и риелтор Наталья Перескокова дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить