В Москве зарегистрировали более 114 тысяч ипотечных договоров с начала года

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 114 085 ипотечных договоров на рынке жилья с начала 2021 года, что на 25% больше аналогичного показателя 2020-го.

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в городе регистрируется рекордное число ипотечных договоров. Спрос на жильё также сохраняется на высоком уровне.

«По данным на 9 декабря, доля Москвы составляет 25,7% от общей суммы кредитов, выданных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объём выданных на эту дату кредитов составил 508,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 88,9%», — добавил Ефимов.

По его словам, за 11 месяцев 2021 года заключено 40,5 тыс. договоров льготной ипотеки, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков и риелтор Наталья Перескокова дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году.