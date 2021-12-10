Риелторы дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году
- РИА Новости
«В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5—7% либо останется такой же, какая она есть», — предположил Бендриков, которого цитирует телеканал «360».
Со своей стороны, Перескокова выразила мнение, что в начале следующего года ожидается стагнация цен на квартиры в новостройках, а цены на вторичное жильё могут ослабнуть.
Риелторы также напомнили о факторах, влияющих на цены на недвижимость. Бендриков заявил, что на стоимость квадратного метра оказывает воздействие ипотечная ставка. Ещё один фактор — валюта.
Также играет роль спрос. Перескокова напомнила о ситуации с отложенным спросом из-за пандемии.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News дала советы по рефинансированию ипотечных кредитов.