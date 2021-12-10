Риелторы дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году

Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков и риелтор Наталья Перескокова дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2022 году.

«В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5—7% либо останется такой же, какая она есть», — предположил Бендриков, которого цитирует телеканал «360».

Со своей стороны, Перескокова выразила мнение, что в начале следующего года ожидается стагнация цен на квартиры в новостройках, а цены на вторичное жильё могут ослабнуть.

Риелторы также напомнили о факторах, влияющих на цены на недвижимость. Бендриков заявил, что на стоимость квадратного метра оказывает воздействие ипотечная ставка. Ещё один фактор — валюта.

Также играет роль спрос. Перескокова напомнила о ситуации с отложенным спросом из-за пандемии.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News дала советы по рефинансированию ипотечных кредитов.