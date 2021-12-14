Роскомнадзор ограничит доступ к The Insider после вступления в силу решения суда

Роскомнадзор ограничит доступ к изданию The Insider* после вступления в силу судебного решения за отсутствие маркировки СМИ-иноагента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что доступ ограничивается в соответствии со ст. 15.9 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 1 млн рублей изданию The Insider, которое признано в России СМИ-иноагентом, но не разместило соответствующую маркировку.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.