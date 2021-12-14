Суд в Москве оштрафовал The Insider на 1 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

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Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 1 млн рублей изданию The Insider*, которое признано в России СМИ-иноагентом, но не разместило соответствующую маркировку.
Суд в Москве оштрафовал The Insider на 1 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента
  • РИА Новости

«The Insider SIA признан виновным в совершении административных правонарушений… по части 1 статьи 19.34.1 КоАП, ему назначены наказания в виде административных штрафов в размере 500 тыс. и 500 тыс. рублей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

17 ноября Роскомнадзор составил протокол в отношении издания The Insider за отсутствие маркировки иноагента.

В августе адвокат правового центра «Человек и Закон» Никита Кондратенко в беседе с RT отметил, что в случае невыполнения правил маркировки для СМИ-иноагентов The Insider может быть оштрафован.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

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