Роскомнадзор составил протокол в отношении The Insider

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Роскомнадзор составил протокол в отношении издания The Insider* за отсутствие маркировки иноагента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Роскомнадзор составил протокол в отношении The Insider
  • © ALEXEY BYCHKOV
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«В отношении издания The Insider*, признанного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, составлен административный протокол за отсутствие соответствующей маркировки», — заявили в Роскомнадзоре.

Также в пресс-службе допустили, что после вступления в силу решения суда Роскомнадзор может ограничить доступ к изданию.

Ранее сообщалось, что в суд поступило заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента. Заседание по нему пока не назначено.

В августе адвокат правового центра «Человек и Закон» Никита Кондратенко в беседе с RT отметил, что в случае невыполнения правил маркировки для СМИ-иноагентов The Insider может быть оштрафован.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

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