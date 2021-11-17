Роскомнадзор попросил суд заблокировать The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента

Роскомнадзор попросил суд заблокировать интернет-издание The Insider* из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider принято судом. Заседание по нему пока не назначено», — сказали агентству.

В августе адвокат правового центра «Человек и Закон» Никита Кондратенко в беседе с RT отметил, что в случае невыполнения правил маркировки для СМИ-иноагентов The Insider может быть оштрафован.

Он добавил, что в случае дальнейшего распространения информации без маркировки МИД России может прекратить аккредитацию иностранного СМИ, после чего Роскомнадзор «может и вовсе ограничить доступ к ресурсу».

Юрлицо The Insider SIA было включено в список СМИ-иноагентов 23 июля 2021 года. Формально оно является администратором сайта The Insider.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.