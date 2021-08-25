Юрист рассказал о возможной блокировке сайта The Insider в России из-за нарушений закона об иноагентах

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Адвокат правового центра «Человек и Закон» Никита Кондратенко прокомментировал в беседе с RT возможный запрет деятельности The Insider* в России.
Юрист рассказал о возможной блокировке сайта The Insider в России из-за нарушений закона об иноагентах
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По словам Кондратенко, в случае невыполнения правил маркировки для СМИ-иноагентов The Insider может быть оштрафован в соответствии со ст. 14.1 КоАП России «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».

«По этой статье привлекают в связи с отсутствием маркировки. На издания, признанные иноагентами, применяется ч. 3, которая предусматривает штраф до 40 тыс. рублей», — пояснил Кондратенко.

По словам юриста, в случае дальнейшего распространения информации без маркировки к СМИ применяется постановление правительства о «Правилах аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на территории Российской Федерации».

«Там чётко прописано, что МИД России может прекратить аккредитацию иностранного СМИ, если оно нарушает законодательство Российской Федерации. А при прекращении аккредитации Роскомнадзор может и вовсе ограничить доступ к ресурсу», — заявил эксперт.

23 июля 2021 года Минюст России включил в список СМИ-иноагентов юрлицо The Insider SIA, формально являющееся администратором сайта The Insider. Согласно данным реестра юрлиц Латвии, им владеет журналист-расследователь Роман Доброхотов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

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