Диетолог Макиша дала советы по выбору продуктов для завтрака зимой

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша дала советы по выбору продуктов для завтрака зимой.

В беседе с сайтом «Москва 24» для утреннего приёма пищи она порекомендовала выбирать цельнозерновые каши, индейку, сыр и яйца.

«В любых крупах содержится большое количество магния и витаминов группы В, а это очень важные для нашей нервной системы питательные вещества. Они помогают нам поддерживать свою нервную систему в том числе и в зимний период», — сказала эксперт.

По её словам, зимой сокращается выработка серотонина, поэтому хорошо добавлять в завтрак продукты, содержащие триптофан. В частности, Макиша посоветовала есть на завтрак индейку и сыр.

«Кусочек сыра поможет обеспечить наш организм и белком, и достаточным количеством триптофана. В то же время жиры, которые содержатся в сыре, дают нам хорошее чувство насыщения», — уточнила она.

Прекрасным завтраком могут быть и кисломолочные продукты — творог, кефир, йогурт, так как они содержат белок, заключила специалист.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала советы по выбору зелёного чая.