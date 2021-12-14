Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о расширении полномочий полиции
- Reuters
Как пишет РИА Новости, из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
При этом полиции даётся право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории.
Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
8 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции.