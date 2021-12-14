Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о расширении полномочий полиции

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, расширяющий полномочия полиции.

Как пишет РИА Новости, из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

При этом полиции даётся право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории.

Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

8 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции.