Во Владимирской области приняли решение не вводить систему QR-кодов с 15 декабря

Короткая ссылка
Власти Владимирской области решили не вводить систему QR-кодов для посещения общественных мест с 15 декабря.
Во Владимирской области приняли решение не вводить систему QR-кодов с 15 декабря
  • © Евгений Переверзев
  • РИА Новости

«В рамках того, что у нас приближаются сроки по 15 декабря и, соответственно, наступает ситуация по введению повсеместному QR-кодов... Александр Александрович Авдеев принял решение об отмене этого пункта указа», — приводит РИА Новости слова врио первого заместителя губернатора региона Александра Ремиги.

Он призвал дождаться решения по QR-кодам на федеральном уровне.

«Мы предполагаем, что в ближайшее время какие-то решения уже будут приняты», — заключил чиновник.

Ранее правительство Калужской области приняло решение перенести дату введения QR-кодов в регионе с 15 декабря 2021-го на 15 января 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить