Во Владимирской области приняли решение не вводить систему QR-кодов с 15 декабря
- © Евгений Переверзев
- РИА Новости
«В рамках того, что у нас приближаются сроки по 15 декабря и, соответственно, наступает ситуация по введению повсеместному QR-кодов... Александр Александрович Авдеев принял решение об отмене этого пункта указа», — приводит РИА Новости слова врио первого заместителя губернатора региона Александра Ремиги.
Он призвал дождаться решения по QR-кодам на федеральном уровне.
«Мы предполагаем, что в ближайшее время какие-то решения уже будут приняты», — заключил чиновник.
Ранее правительство Калужской области приняло решение перенести дату введения QR-кодов в регионе с 15 декабря 2021-го на 15 января 2022 года.