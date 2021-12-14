Во Владимирской области приняли решение не вводить систему QR-кодов с 15 декабря

Власти Владимирской области решили не вводить систему QR-кодов для посещения общественных мест с 15 декабря.

«В рамках того, что у нас приближаются сроки по 15 декабря и, соответственно, наступает ситуация по введению повсеместному QR-кодов... Александр Александрович Авдеев принял решение об отмене этого пункта указа», — приводит РИА Новости слова врио первого заместителя губернатора региона Александра Ремиги.

Он призвал дождаться решения по QR-кодам на федеральном уровне.

«Мы предполагаем, что в ближайшее время какие-то решения уже будут приняты», — заключил чиновник.

Ранее правительство Калужской области приняло решение перенести дату введения QR-кодов в регионе с 15 декабря 2021-го на 15 января 2022 года.