Володин: коллективный иммунитет депутатов Госдумы достиг 95%

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Коллективный иммунитет депутатов Госдумы к коронавирусу составляет 95%, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Володин: коллективный иммунитет депутатов Госдумы достиг 95%
  • AP

«Коллективный иммунитет депутатов Государственной думы — 95%. За неделю заболевших нет», — цитирует ТАСС Володина.

По его словам, по уровню коллективного иммунитета лидирует фракция ЛДПР, в ней у всех депутатов есть антитела.

Второе место занимает «Единая Россия» — 99%.

7 декабря Вячеслав Володин заявил, что депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут приходить в здание нижней палаты парламента без QR-кодов, так как коллективный иммунитет первых — 94%, а вторых — 99%. 

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