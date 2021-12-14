Володин: коллективный иммунитет депутатов Госдумы достиг 95%

Коллективный иммунитет депутатов Госдумы к коронавирусу составляет 95%, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Коллективный иммунитет депутатов Государственной думы — 95%. За неделю заболевших нет», — цитирует ТАСС Володина.

По его словам, по уровню коллективного иммунитета лидирует фракция ЛДПР, в ней у всех депутатов есть антитела.

Второе место занимает «Единая Россия» — 99%.

7 декабря Вячеслав Володин заявил, что депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут приходить в здание нижней палаты парламента без QR-кодов, так как коллективный иммунитет первых — 94%, а вторых — 99%.