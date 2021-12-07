Володин: депутатам не потребуются QR-коды для посещения Госдумы
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«Сейчас, прорабатывая вопрос QR-кодов и, соответственно, необходимость проводить определённые мероприятия, связанные с посещением Госдумы, мы, что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования», — приводит РИА Новости слова Володина на пленарном заседании.
По его словам, на данный момент коронавирусом болеет один депутат.
Он отметил, что лидером по уровню вакцинации и наличию антител стала фракция ЛДПР, второе место — «Единая Россия».
Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.