Володин: депутатам не потребуются QR-коды для посещения Госдумы

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Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут приходить в здание нижней палаты парламента без QR-кодов, так как коллективный иммунитет первых — 94%, а вторых — 99%, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Володин: депутатам не потребуются QR-коды для посещения Госдумы
  • Reuters

«Сейчас, прорабатывая вопрос QR-кодов и, соответственно, необходимость проводить определённые мероприятия, связанные с посещением Госдумы, мы, что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования», — приводит РИА Новости слова Володина на пленарном заседании.

По его словам, на данный момент коронавирусом болеет один депутат.

Он отметил, что лидером по уровню вакцинации и наличию антител стала фракция ЛДПР, второе место — «Единая Россия».

Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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