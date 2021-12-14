Суд в Москве прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
Отмечается, что производства прекращены «в связи с отсутствием событий административных правонарушений».
Как заявил представитель певца Александр Добровинский, выписанные дорожные штрафы уже оплачены. Он также отметил, что слушание было «очень коротким».
6 декабря стало известно, что в суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов.
Екатерина Успенская, пресс-секретарь артиста Филиппа Киркорова, заявила, что все его дорожные штрафы оплачены.