Суд в Москве прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова

В Москве мировой судья прекратил производство по 91 административному протоколу за неуплату дорожных штрафов в отношении артиста Филиппа Киркорова.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Отмечается, что производства прекращены «в связи с отсутствием событий административных правонарушений».

Как заявил представитель певца Александр Добровинский, выписанные дорожные штрафы уже оплачены. Он также отметил, что слушание было «очень коротким».

6 декабря стало известно, что в суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов.

Екатерина Успенская, пресс-секретарь артиста Филиппа Киркорова, заявила, что все его дорожные штрафы оплачены.