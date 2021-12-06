В суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов

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В суд поступило 90 административных протоколов о неуплате дорожных штрафов в отношении певца Филиппа Киркорова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда столицы.
В суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Отмечается, что протоколы в отношении Филиппа Киркорова поступили к мировому судье судебного участка №422 Таганского района.

«Судебные заседания назначены на 14 декабря», — заявили в суде.

При этом по каждому из протоколов может грозить наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) по статье о пропаганде наркотиков.

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