В суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов
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- РИА Новости
Отмечается, что протоколы в отношении Филиппа Киркорова поступили к мировому судье судебного участка №422 Таганского района.
«Судебные заседания назначены на 14 декабря», — заявили в суде.
При этом по каждому из протоколов может грозить наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Ранее Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) по статье о пропаганде наркотиков.