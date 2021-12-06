Пресс-секретарь Киркорова заявила об оплате артистом всех дорожных штрафов
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
«У нас всё оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что всё оплачено», — приводит её слова РИА Новости.
Адвокат певца Александр Добровинский в беседе с Life.ru заявил, что для Киркорова «было большим удивлением, что есть какая-то задолженность».
6 декабря стало известно, что в суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов.
Суд должен рассмотреть протоколы 14 декабря. Добровинский выразил мнение, что это слушание будет «самым коротким» в его практике.