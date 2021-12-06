Пресс-секретарь Киркорова заявила об оплате артистом всех дорожных штрафов

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Екатерина Успенская, пресс-секретарь артиста Филиппа Киркорова, заявила, что все его дорожные штрафы оплачены.
Пресс-секретарь Киркорова заявила об оплате артистом всех дорожных штрафов
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«У нас всё оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что всё оплачено», — приводит её слова РИА Новости

Адвокат певца Александр Добровинский в беседе с Life.ru заявил, что для Киркорова «было большим удивлением, что есть какая-то задолженность».

6 декабря стало известно, что в суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов.

Суд должен рассмотреть протоколы 14 декабря. Добровинский выразил мнение, что это слушание будет «самым коротким» в его практике.

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