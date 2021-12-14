В Кремле отметили, что омикрон-штамм коронавируса ещё недостаточно изучен

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с омикрон-штаммом коронавируса необходимо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему.
В Кремле отметили, что омикрон-штамм коронавируса ещё недостаточно изучен
  • Reuters

«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо», — сказал он.

Песков подчеркнул, что омикрон-штамм недостаточно изучен, ещё предстоит понять, представляет ли он опасность.

При этом он отметил, что Россия готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. В Кремле добавили, что в предыдущие волны коронавируса было наработано много опыта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что от коронавируса были вакцинированы 11 из 16 прибывших из ЮАР россиян, которые заболели омикрон-штаммом коронавируса.

13 декабря стало известно, что правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

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