Попова: в России из 16 инфицированных «омикроном» 11 были вакцинированы
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Об этом она рассказала на общем собрании Российской академии наук.
«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон»… среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы (таких 11 человек), или перенесли заболевание (их семь)», — приводит ТАСС слова Поповой.
Ранее Попова рассказала о создании новой тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса.
Также она заявила, что суточный охват тестирования на коронавирус в России вырос в три раза.