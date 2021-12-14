Попова: в России из 16 инфицированных «омикроном» 11 были вакцинированы

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что от коронавируса были вакцинированы 11 из 16 прибывших из ЮАР россиян, которые заболели омикрон-штаммом коронавируса.

Об этом она рассказала на общем собрании Российской академии наук.

«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон»… среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы (таких 11 человек), или перенесли заболевание (их семь)», — приводит ТАСС слова Поповой.

Ранее Попова рассказала о создании новой тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса.

Также она заявила, что суточный охват тестирования на коронавирус в России вырос в три раза.