Попова заявила о создании тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании новой тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса.

«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», — цитирует Интерфакс Попову.

Об этом она сказала на общем собрании РАН.

Ранее сообщалось, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».