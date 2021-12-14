Попова заявила о создании тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса
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«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», — цитирует Интерфакс Попову.
Об этом она сказала на общем собрании РАН.
Ранее сообщалось, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».