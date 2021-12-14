Силы ВМФ России отслеживают действия французского фрегата Auvergne в Чёрном море

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Вооружённый управляемыми ракетами фрегат Франции Auvergne зашёл в Чёрное море, за ним следит Черноморский флот.
Силы ВМФ России отслеживают действия французского фрегата Auvergne в Чёрном море
  • AP

Об этом сообщили в национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря», — цитирует РИА Новости сообщение.

В конце ноября стало известно, что силы и средства Черноморского флота России следят за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke, который зашёл в Чёрное море.

25 ноября сообщалось, что ракетный эсминец Arleigh Burke вошёл в Чёрное море «для рутинного патрулирования».

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