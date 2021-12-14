В России за сутки выявлено менее 29 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России выявили 28 343 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 074 797 случаев COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб.

Накануне стало известно о 29 558 заболевших.

За сутки в России умерли 1145 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 1121 пациент. Общее число летальных исходов — 291 749.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 804 000 пациентов. За сутки выздоровели 34 084 человека, накануне — 28 561.

Ранее сообщалось, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в стриме RT «Летучка» спрогнозировал, когда может закончиться пандемия коронавируса.