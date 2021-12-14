В России за сутки выявлено менее 29 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает оперштаб.
Накануне стало известно о 29 558 заболевших.
За сутки в России умерли 1145 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 1121 пациент. Общее число летальных исходов — 291 749.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 804 000 пациентов. За сутки выздоровели 34 084 человека, накануне — 28 561.
Ранее сообщалось, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в стриме RT «Летучка» спрогнозировал, когда может закончиться пандемия коронавируса.