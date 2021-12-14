Иммунолог Крючков спрогнозировал, когда закончится пандемия

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в стриме RT «Летучка» спрогнозировал, когда может закончиться пандемия коронавируса.

Он отметил, что до появления омикрон-штамма коронавируса его прогноз был, что глобальная стабилизация ситуации с COVID-19 в России произойдёт к концу мая 2022 года, а «ещё где-то до 2024 года будет активный пандемический процесс в мире».

«Что касается нынешнего прогноза, возможно, это ещё плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну по сути дела, ещё пару-тройку лет», — сказал Крючков.

Ранее сотрудник Роспотребнадзора Камиль Хафизов в стриме RT «Летучка» рассказал о гипотезах происхождения штамма «омикрон».