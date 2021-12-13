Опрос: более 60% россиян не используют полностью положенный срок отпуска к 31 декабря
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
У 9% респондентов неиспользованными останутся до шести дней отпуска, у 14% — от семи до 13 дней.
Ещё 10% участников опроса не используют от двух до трёх недель очередного оплачиваемого отпуска, а у 4% остаются в запасе три-четыре недели.
Целый отпуск (28 дней) и больше не оформили 16% россиян.
Ранее сообщалось, что из опроса сервиса OneTwoTrip следует, что идея устроить отдых в новом для себя формате хотя бы однажды возникала у 88% россиян.