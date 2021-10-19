Россияне рассказали о привлекательных направлениях для творческого отпуска
Об этом пишет «Газета.Ru».
Как отмечается в материале, 85% опрошенных предпочли бы отправиться в путешествие, чтобы почерпнуть вдохновение.
55% хотели бы провести время на природе, а 45% — просто сменить город.
Самыми популярными странами, где россияне хотели бы провести творческий отпуск, стали Италия (15%), Индонезия в частности Бали (11%), и Чехия (7,5%).
Несколько реже респонденты называли США (6%), Мальдивы и Францию (по 4%).
Из внутренних направлений россияне упоминали Алтай (12%), Крым (9%) и Северный Кавказ (5,5%).
Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.