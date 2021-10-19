Россияне рассказали о привлекательных направлениях для творческого отпуска

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Из опроса сервиса OneTwoTrip следует, что идея устроить отдых в новом для себя формате хотя бы однажды возникала у 88% россиян.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Как отмечается в материале, 85% опрошенных предпочли бы отправиться в путешествие, чтобы почерпнуть вдохновение.

55% хотели бы провести время на природе, а 45% — просто сменить город. 

Самыми популярными странами, где россияне хотели бы провести творческий отпуск, стали Италия (15%), Индонезия в частности Бали (11%), и Чехия (7,5%).

Несколько реже респонденты называли США (6%), Мальдивы и Францию (по 4%). 

Из внутренних направлений россияне упоминали Алтай (12%), Крым (9%) и Северный Кавказ (5,5%).

Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.

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