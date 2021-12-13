Детский психиатр Портнова рекомендовала сократить время пользования гаджетами для детей

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Детский и подростковый психиатр доктор медицинских наук Анна Портнова рекомендовала сократить время пользования гаджетами для детей дошкольного и школьного возраста.
Детский психиатр Портнова рекомендовала сократить время пользования гаджетами для детей
  • Pixabay

«Ребёнок — не компьютер, ему важно развиваться не только интеллектуально, но и творчески, эмоционально», — заявила Портнова в беседе с радио «Комсомольская правда».

Она рекомендовала не выдавать ребёнку гаджет более чем на 30—45 минут в день.

Родителям стоит также составить расписание пользования устройством для детей и следить за соблюдением этого графика.

Ранее терапевт Колоскова в беседе с Nation News дала советы по мерам безопасности для детей в пандемию.

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