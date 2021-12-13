Знакомая рассказала о характере задержанного после взрыва у монастыря в Серпухове

Знакомая рассказала о характере задержанного после взрыва на территории монастыря в Серпухове.

В беседе с телеканалом «Звезда» она заявила, что парень был спокойным.

«Он был спокойным и тихим, ни с кем не конфликтовал. Такой скрытный, как обычный мальчик», — рассказала девушка.

13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.