В столичном Центре паллиативной помощи открылся новый корпус
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«Мы старались сделать его максимально приближенным к домашним условиям, чтобы меньше было официоза, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно», — цитирует Собянина kp.ru.
В новом корпусе центра расположены кабинеты ЭКГ и УЗИ, передвижной рентген-аппарат, а также инновационные ванны с гидромассажем.
Как ранее сообщала НСН, Собянин также осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии, созданный в Морозовской детской больнице.