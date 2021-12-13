В столичном Центре паллиативной помощи открылся новый корпус

В Центре паллиативной помощи в Москве открылся новый корпус. На церемонии открытии здания присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы старались сделать его максимально приближенным к домашним условиям, чтобы меньше было официоза, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно», — цитирует Собянина kp.ru.

В новом корпусе центра расположены кабинеты ЭКГ и УЗИ, передвижной рентген-аппарат, а также инновационные ванны с гидромассажем.

Как ранее сообщала НСН, Собянин также осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии, созданный в Морозовской детской больнице.