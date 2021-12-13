Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала процент заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 среди вакцинированных.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, процент заболевших среди вакцинированных от COVID-19 составляет 3,9%.

«Никогда не говорили, что вакцина защищает на 100%, заболеть можно, факты такие у нас есть. Процент заболевших от общего количества вакцинированных составляет сейчас 3,9%. Что касается переболевших и повторных заболеваний, процент от переболевших составляет 0,74%», — подчеркнула она.

Ранее Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.