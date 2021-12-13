Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, процент заболевших среди вакцинированных от COVID-19 составляет 3,9%.
«Никогда не говорили, что вакцина защищает на 100%, заболеть можно, факты такие у нас есть. Процент заболевших от общего количества вакцинированных составляет сейчас 3,9%. Что касается переболевших и повторных заболеваний, процент от переболевших составляет 0,74%», — подчеркнула она.
Ранее Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.