Отец одного из учеников гимназии в Серпухове рассказал подробности о взрыве
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- РИА Новости
По словам мужчины, его сын не получил травм, так как стоял далеко от очага взрыва.
При этом школьник рассказал, что взрыв был сильным.
«Люстра упала кому-то на голову. Как он сказал, очень сильно кричали», — заявил Нагерняк.
13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.
В больницах находятся восемь человек.