Отец одного из учеников гимназии в Серпухове рассказал подробности о взрыве

Отец одного из учеников православной гимназии при женском монастыре в Серпухове Роман Нагерняк в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности о взрыве.

По словам мужчины, его сын не получил травм, так как стоял далеко от очага взрыва.

При этом школьник рассказал, что взрыв был сильным.

«Люстра упала кому-то на голову. Как он сказал, очень сильно кричали», — заявил Нагерняк.

13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

В больницах находятся восемь человек.