Ученик гимназии в Серпухове рассказал о взрыве возле учебного учреждения

Ученик православной гимназии в Серпухове рассказал в беседе с телеканалом «360» подробности о взрыве возле учебного учреждения, который устроил 18-летний бывший учащийся.

По словам ученика, он опоздал на занятия и видел происходящее с улицы.

«Я открыл калитку и увидел, что какой-то рабочий поправлял шнурки. Потом он встал, открыл дверь, закрыл — и рвануло», — заявил школьник.

Он рассказал, что сначала «оглушило», после этого «повалил из окон дым», а дети «вылезли через окно в медпункте».

Как пишет Life.ru, Владиславу С., устроившему взрыв в Серпухове, следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В рамках экспертизы установят, находился ли он в ясном сознании во время нападения.

13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

В больницах находятся восемь человек.