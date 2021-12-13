В епархии РПЦ сообщили об отсутствии погибших при взрыве в Серпухове

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В результате взрыва у православной гимназии возле женского монастыря в Серпухове никто не погиб, пострадали семь человек.
В епархии РПЦ сообщили об отсутствии погибших при взрыве в Серпухове
  • © Владычний женский монастырь

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Подольской епархии Русской православной церкви священника Константина Семёнова.

«Погибших нет, пострадавшие доставлены в лечебные учреждения», — сказал он.

Семёнов добавил, что, по имеющейся информации, 18-летний напавший также жив.

«Его тоже увезли в больницу», — рассказал он.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что молодой человек, устроивший взрыв у православной гимназии возле женского монастыря в подмосковном Серпухове, находится в реанимации.

13 декабря у православной гимназии возле женского монастыря в Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

Как пишет Life.ru, речь идёт о 18-летнем Владиславе С.

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