В епархии РПЦ сообщили об отсутствии погибших при взрыве в Серпухове
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Подольской епархии Русской православной церкви священника Константина Семёнова.
«Погибших нет, пострадавшие доставлены в лечебные учреждения», — сказал он.
Семёнов добавил, что, по имеющейся информации, 18-летний напавший также жив.
«Его тоже увезли в больницу», — рассказал он.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что молодой человек, устроивший взрыв у православной гимназии возле женского монастыря в подмосковном Серпухове, находится в реанимации.
13 декабря у православной гимназии возле женского монастыря в Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.
Как пишет Life.ru, речь идёт о 18-летнем Владиславе С.