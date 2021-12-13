СК: устроивший взрыв в Серпухове находится в реанимации

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Молодой человек, устроивший взрыв у православной гимназии возле женского монастыря в подмосковном Серпухове, жив, он находится в реанимации.
СК: устроивший взрыв в Серпухове находится в реанимации
  • © Прокуратура РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

«Ему проводят реанимационные мероприятия в больнице», — заявила она.

13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

Как пишет Life.ru, речь идёт о 18-летнем Владиславе С.

Ранее СМИ сообщали, что «нападавший скончался от ран».

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