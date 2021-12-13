СК: устроивший взрыв в Серпухове находится в реанимации
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- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.
«Ему проводят реанимационные мероприятия в больнице», — заявила она.
13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.
Как пишет Life.ru, речь идёт о 18-летнем Владиславе С.
Ранее СМИ сообщали, что «нападавший скончался от ран».