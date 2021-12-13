В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Лукашенко до конца года

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече.
В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Лукашенко до конца года
  • AP

«Мы своевременно анонсируем эту дату... До Нового года, да, до конца года», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, договорились ли Путин и Лукашенко о дате новой встречи.

10 декабря Путин и Лукашенко обсудили по телефону ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений.

Ранее президент Белоруссии назвал своего российского коллегу братом и отметил, что они смотрят на мир одинаково.

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