В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Лукашенко до конца года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече.

«Мы своевременно анонсируем эту дату... До Нового года, да, до конца года», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, договорились ли Путин и Лукашенко о дате новой встречи.

10 декабря Путин и Лукашенко обсудили по телефону ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений.

Ранее президент Белоруссии назвал своего российского коллегу братом и отметил, что они смотрят на мир одинаково.