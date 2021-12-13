В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Лукашенко до конца года
- AP
«Мы своевременно анонсируем эту дату... До Нового года, да, до конца года», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, договорились ли Путин и Лукашенко о дате новой встречи.
10 декабря Путин и Лукашенко обсудили по телефону ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений.
Ранее президент Белоруссии назвал своего российского коллегу братом и отметил, что они смотрят на мир одинаково.